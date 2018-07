Banche Centrali: la Riksbank rivedrà al ribasso la guidance sui tassi (analisti)

Luca Fiore 3 luglio 2018 - 12:56

Come da attese, la Riksbank oggi ha confermato i tassi di interesse al -0,5%. In linea con le aspettative anche la guidance, secondo cui “l’aumento dei tassi che comincerà verso la fine dell'anno".Nonostante le posizioni da falco di due vice governatori della banca centrale svedese, Floden e Ohlsson (il primo si è detto a favore di una stretta a settembre o ottobre, il secondo già oggi ha votato per alzare il costo del denaro), Jonas Goltermann, analista di ING, ritiene “improbabile un incremento dei tassi nel corso dell’anno”.L’esperto ritiene che l’andamento dell’inflazione e la decisione della BCE di non toccare i tassi fino all’estate del 2019, “dovrebbe aver spinto la maggioranza del board della Riksbank a temere un rialzo anticipato”. “Ci attendiamo che queste preoccupazioni emergano dalla pubblicazione delle minute della riunione di oggi […] e stimiamo, in autunno, una revisione al ribasso delle stime sull’andamento dei tassi”