Area Euro: disoccupazione stabile a dicembre

alessandro chiatto 31 gennaio 2018 - 11:46

MILANO (Finanza.com)

Arrivano alcuni dati sul mondo del lavoro in Eurozona. A gennaio, il tasso di disoccupazione è risultato stabile rispetto al mese precedente al 8,7% e in linea con le stime degli analisti. Si tratta di un calo rispetto al 9,7% di dicembre 2016. Nell'intera Unione Europea la percentuale dei senza lavoro rimane ferma al 7,3% come a novembre. Su anno, si tratta di un calo rispetto all'8,2% di dicembre 2016 e della percentuale più bassa mai registrata da ottobre 2008.