Rio Tinto: indebitamento in calo al 30 giugno, incrementato il piano di buyback

2 agosto 2017 - 10:21

MILANO (Finanza.com)

Rosso di oltre due punti percentuali per il titolo Rio Tinto, in calo a Londra a 3.437 pence. Il colosso minerario ha chiuso i sei mesi al 30 giugno con un utile di 3,31 miliardi di dollari, contro gli 1,71 miliardi di un anno fa, ed ha annunciato di aver incrementato il piano di buyback di 1 miliardo di dollari.L’indebitamento segna un rosso di 2 miliardi di dollari a 7,6 miliardi. “La società sta migliorando il rapporto tra debiti e mezzi propri e distribuendo valore agli azionisti, si tratta di due fattori di attrazione per potenziali investitori”, ha commentato David Madden, analista di mercato di CMC Markets UK.