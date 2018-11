Emirates: profitti in calo nel semestre, a pesare il rialzo dei prezzi del greggio

Alessandra Caparello 15 novembre 2018 - 16:07

MILANO (Finanza.com)

Calano i profitti del gruppo Emirates nei primi sei mesi dell’anno e questo per colpa “del significativo aumento dei prezzi del petrolio (+37%) e da movimenti sfavorevoli delle valute in alcuni mercati, combinati con altre competizioni per le compagnie aere e il settore dei viaggi in generale". Così scrive la stessa compagnia in una nota. Nel periodo, i ricavi sono stati pari a 54,4 miliardi di Dirham (14,8 miliardi di dollari) in crescita del 10% rispetto agli 49,4 miliardi di Dirham (13,5 miliardi di dollari) durante lo stesso periodo dell'anno scorso, ma la redditività è calata del 53% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.L’utile netto del gruppo nel semestre 2018-19 è stato pari a 1,1 miliardi di Dirham (290 milioni di dollari Usa), in calo del 53% rispetto a un anno fa.