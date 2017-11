Alibaba: risultati secondo trimestre superano le stime, alzata la guidance per l’intero anno

Alessio Trappolini 2 novembre 2017 - 12:34

MILANO (Finanza.com)

Alibaba, colosso e-commerce cinese, ha diffuso i risultati del suo secondo trimestre fiscale 2017. Scorrendo i numeri del gruppo emerge un secondo quarter che grazie ad un utile per azione adjusted di 8,57 yuan ha battuto le stime degli analisti, ferme a 6,86 yuan secondo il consenso rilevato da Bloomberg.Positivo l’andamento del fatturato, salito del 61% a 55 miliardi di yuan (8,3 miliardi di $) nei tre mesi che vanno da luglio a settembre. L’insieme di questi elementi ha permesso al colosso cinese di alzare l’asticella del giro d’affari previsto per l’intero 2017. A fine anno Jack Ma e i suoi si aspettano un incremento delle entrate del 53% rispetto alla previsione precedente del 49 per cento.Positiva la reazione del titolo a New York. Nel pre-market il prezzo delle azioni Alibaba sale di circa 3 punti percentuali a 191,56 dollari circa facendo presagire un’apertura di seduta in territorio positivo.