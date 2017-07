eBay: conti in linea con le stime, outlook penalizza il titolo nel pre-mercato

Luca Fiore 21 luglio 2017 - 12:28

MILANO (Finanza.com)

-3,85% nel pre-mercato di Wall Street per il titolo eBay. Il day-after al presentazione di conti in linea con le stime, il titolo risulta penalizzato dall’outlook sul trimestre corrente, quando l’utile per azione è visto a 46-48 centesimi, a fronte di un consenso situato all’estremo superiore.Il gigante dell’ecommerce ha chiuso il secondo trimestre con un utile netto di 27 milioni di dollari, contro 437 milioni di un anno fa. Al netto delle componenti straordinarie, l’utile è risultato pari a 493 milioni con un risultato per azione a 45 centesimi. Segno più per il fatturato, salito da 2,2 a 2,3 miliardi.