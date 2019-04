Wells Fargo: utile sale a 5,9 mld nel I trimestre, battute attese

Daniela La Cava 12 aprile 2019 - 14:55

MILANO (Finanza.com)

Trimestrale migliore delle attese per Wells Fargo. La banca Usa ha chiuso il primo trimestre dell'anno con utili pari a 5,9 miliardi di dollari, ossia 1,20 dollari, contro i 5,1 miliardi, ossia 96 centesimi, registrati un anno prima. I ricavi sono invece scesi a 21,6 miliardi a fronte dei 21,9 miliardi dell'analogo periodo nel 2018. Il consensus FactSet indicava un Eps di 1,11 dollari e un fatturato di 20,9 miliardi. In attesa dell'opening bell a Wall Street, il titolo Wells Fargo è in altalena: dopo una prima reazione positiva è ora scivolato in territorio negativo (-0,10%).