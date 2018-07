Wells Fargo: nel II trimestre utile netto in calo, deluse le attese

Valeria Panigada 13 luglio 2018 - 14:30

MILANO (Finanza.com)

Trimestrale in calo e sotto le attese per Wells Fargo. La banca americana ha riportato nel secondo trimestre dell'anno un utile netto di 5,2 miliardi di dollari, ossia 0,98 dollari per azione, in ribasso rispetto ai 5,9 miliardi, ossia 1,08 dollari per azione, dello stesso periodo del 2017. Deluse le attese degli analisti che si aspettavano un utile per azione pari a 1,12 dollari. Anche i ricavi sono scesi, passando a 21,6 miliardi di dollari dai 22,2 miliardi dell'anno prima. Sul risultato avrebbe pesato un onere straordinario legato a problemi con le autorità di regolamentazione riguardanti le commissioni legate a ipoteche e mutui.