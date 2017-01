Wells Fargo: conti trimestrali deludenti, rosso di un punto percentuale nel pre-mercato

Luca Fiore 13 gennaio 2017 - 14:59

MILANO (Finanza.com)

Rosso di un punto percentuale per Wells Fargo nel pre-mercato di Wall Street a seguito della presentazione dei conti trimestrali. Il colosso di San Francisco ha terminato il trimestre da ottobre a dicembre con un utile di 5,27 miliardi di dollari, contro i 5,58 miliardi di un anno fa. Il risultato per azione si è attestato a 96 centesimi di dollaro, al di sotto del dollaro stimato dagli analisti. Sostanzialmente stabile a 21,6 miliardi il fatturato, atteso in aumento a 22,45 miliardi di dollari.