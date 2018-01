Wall Street: Delta Air Lines, titolo positivo dopo trimestrale migliore delle attese

Daniela La Cava 11 gennaio 2018 - 16:56

MILANO (Finanza.com)

Seduta positiva a Wall Street per Delta Air Lines, con il titolo che avanza di oltre l'1%, dopo la pubblicazione dei conti trimestrali migliori delle attese. Il gruppo ha chiuso il quarto trimestre del 2017 con profitti pari a 572 milioni di dollari, ossia 80 centesimi ad azione, rispetto ai 622 milioni, ossia 84 centesimi ad azione di un anno fa. Su base adjusted, ossia al netto delle poste non ricorrenti, gli utili sono saliti a quota 96 centesimi, oltre gli 88 centesimi del consensus FactSet. Nel trimestre in esame i ricavi di Delta sono aumentati dell'8,3% a 10,25 miliardi rispetto ai 10,13 miliardi del consensus FactSet.