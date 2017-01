Walgreens Boots Alliance: fatturato trimestrale sotto le stime

Luca Fiore 5 gennaio 2017 - 14:03

MILANO (Finanza.com)

Walgreens Boots Alliance ha presentato i conti trimestrali e annunciato di aver alzato la parte bassa della guidance sull’intero anno da 4,85-5,2 a 4,9-5,2 dollari per azione.



L’ultimo trimestre si è chiuso con un utile di 1,05 miliardi di dollari, dagli 1,11 miliardi di un anno prima. Al netto delle componenti straordinarie, il risultato per azione si è attestato a 1,1 dollari, 1 centesimo in più rispetto alle attese. Il fatturato è sceso dell’1,8% a 28,5 miliardi mentre gli analisti avevano stimato 29,2 miliardi.



Il titolo WBA, salito negli ultimi tre mesi del 3,1%, nel pre-mercato fa segnare un -0,1%.