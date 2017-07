Visa: utile e fatturato battono le stime nel secondo trimestre

Luca Fiore 21 luglio 2017 - 12:32

MILANO (Finanza.com)

Risultati trimestrali migliori del previsto per Visa. Il colosso statunitense delle carte di credito ha terminato il secondo trimestre con un utile per azione di 86 centesimi su un fatturato di 4,57 miliardi. Per il primo dato gli analisti avevano stimato 81 centesimi mentre il fatturato era visto a 4,36 miliardi. Nel pre-mercato V segna un +1,81%.