UPS: risultati trimestrali sopra le stime, guidance confermata

Luca Fiore 27 luglio 2017 - 15:11

MILANO (Finanza.com)

-0,7% nel pre-mercato di Wall Street per United Parcel Service dopo la pubblicazione dei dati trimestrali. Il colosso della logistica ha chiuso il secondo trimestre con un fatturato in aumento del 7,6% a 15,75 miliardi di dollari e un utile di 1,38 miliardi, +9% nel confronto annuo, per un risultato per azione (eps) di 1,58 dollari.Per il giro d’affari, gli analisti avevano stimato 15,47 miliardi mentre il fatturato era atteso a 1,47 dollari.La società ha confermato la guidance annua di un eps “ajdusted” di 5,8-6,1 dollari.