Twitter: utile netto e ricavi in salita nel trimestre.Utenti attivi mensili crescono di 9 milioni

23 aprile 2019

MILANO

Utile netto in crescita per Twitter che nei primi tre mesi dell’anno tocca i 190,8 milioni di dollari, 25 centesimi per azione, contro i 61 milioni, 8 centesimi per azione, dello stesso periodo dell'anno precedente. Al netto dei benefici fiscali per 124,4 milioni, l'utile netto sarebbe stato di 66 milioni di dollari, 9 centesimi per azione, mentre quello adjusted è salito da 16 a 37 centesimi per azione, sopra le stime degli analisti a 15 centesimi.In salito anche il fatturato, in crescita del 18% a 786,9 milioni di dollari contro i 665 milioni precedenti, superando le attese degli analisti ferme a 774 milioni. Buona la performance sul fronte degli utenti attivi: quelli giornalieri crescono del 6% a 134 milioni dai 126 mln del trimestre precedente, mentre quelli mensili salgono di 9 milioni arrivando a quota 330 milioni, superando le attese degli analisti che si aspettavano una perdita di 2,2 milioni di utenti. Il trimestre corrente invece, secondo le stime del social network creato da Jack Dorsey, vedrà ricavi al di sotto degli obiettivi di Wall Street, tra 770 milioni e 830 milioni di dollari rispetto agli 819,5 milioni stimati dagli analisti.