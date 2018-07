Twitter: utenti mensili scesi di un milione nel II trimestre, titolo crolla nel pre-market

Titta Ferraro 27 luglio 2018 - 13:44

MILANO (Finanza.com)

Nel secondo trimestre Twitter ha segnalato che gli utenti mensili sono scesi di 1 milione e prevede che il numero diminuirà ulteriormente poiché l'azienda continuerà a contrastare gli account falsi. L'annuncio ha fatto scivolare il titolo Twitter, arrivato a cedere il 20 per cento nel pre-market.Gli utenti attivi mensili sono 335 milioni, un calo rispetto ai 336 milioni del primo trimestre, secondo quanto riferito da Twitter. Il social media di San Francisco ha comunque riportato ricavi in crescita del 24% a 710, 5 mln di dollari, battendo le stime di consensus ($ 697,3 milioni). L'utile netto è stato di $ 100,1 milioni, pari a 13 centesimi per azione, a fronte di una perdita di $ 116,5 milioni dell'analogo periodo 2017. L'Eps adjusted è di 0,17 dollari, sopra i 0,16$ del consensus indicato da Bloomberg.