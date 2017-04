Twitter: titolo vola del 10% nel pre-mercato dopo trimestrale oltre attese

Daniela La Cava 26 aprile 2017 - 13:35

MILANO (Finanza.com)

Twitter si prepara a spiccare il volo a Wall Street. In attesa dell'opening bell, nella sessione di pre-mercato il titolo del social dei cinguettii sale di oltre il 10% dopo avere riportato una trimestrale migliore delle attese. Nel dettaglio, il gruppo americano ha visto i ricavi scendere dll'8% a 548 milioni di dollari, battendo però il consenso Bloomberg fermo a 509 milioni. In miglioramento la perdita netta che si è attestata a 62 milioni contro il rosso di 80 milioni dell'analogo periodo nel 2016.

Notizie positive anche per il numero degli utenti mensili che è cresciuto del 6% a 328 milioni nei primi tre mesi del 2017. Il dato è anche superiore alle attese degli analisti pari a 322 milioni di utenti.