Trimestrali: Caterpillar delude le attese e va giù a Wall Street trascinandosi Cnh

28 gennaio 2019

MILANO (Finanza.com)

Seduta al ribasso per Caterpillar che al momento segna un tonfo del 9,10%. A pesare i conti non certo all'altezza delle stime degli analisti sia per quanto riguarda i profitto del quarto trimestre, sia per le prospettive per l'intero anno 2019. La multinazionale statunitense già ad ottobre aveva cercato di alleviare le preoccupazioni degli investitori in merito al rallentamento della Cina e della domanda globale, ma da allora una serie di aziende, tra cui Apple e FedEx Corp hanno lanciato una serie di preoccupanti avvertimenti e ora Caterpillar manca le aspettative di utile per il quarto trimestre. Nel dettaglio la società ha registrato un utile di 2,55 dollari per azione, ben al di sotto della stima media degli analisti di 2,99 dollari, secondo i dati IBES di Refinitiv. Il totale delle vendite e del fatturato è aumentato dell'11%, raggiungendo i 14,34 miliardi di dollari.Secondo i dati IBES di Refinitiv, la società ha previsto per il 2019 un utile rettificato di 11,75$ a 12,75$ per azione, rispetto alla stima media degli analisti di 12,73$. "Le nostre previsioni presuppongono un modesto incremento delle vendite sulla base dei fondamentali dei nostri diversi mercati finali nonché sulla base del contesto macroeconomico e geopolitico", ha affermato l'amministratore delegato, Jim Umpleby.In scia ai conti deludenti di Caterpillar, vira al ribasso anche Cnh Industrial e segna al momento un calo del 2,74%.