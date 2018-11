Tonfo Apple nell'afterhours, delude outlook per trimestre di Natale

Titta Ferraro 1 novembre 2018 - 22:34

Apple perde quota a Wall Street nonostante i conti trimestrali oltre le attese sotto la spinta delle vendite di iPhone con prezzi medi di vendita ai nuovi massimi storici. A deludere il mercato sono state le previsioni per il trimestre in corso, il più importante dell'anno poichè coincide con l'arrivo sul mercato a pieno regime dei tre nuovi modelli di iPhone e in corrispondenza con le festività natalizie. Apple ha detto che le vendite per il cruciale trimestre di dicembre sono attese tra 89-93 miliardi di dollari, nella parte bassa del consensus che era di 93 miliardi di dollari.Apple ha venduto 46,9 milioni di iPhone nel quarto trimestre fiscale, chiuso al 30 settembre, sostanzialmente in linea con quelle di un anno fa. Ma grazie al debutto dell'iPhone XS e dell'iPhone XS Max a prezzo maggiorato alla fine del trimestre, i ricavi per smartphone sono aumentati del 29% a $ 37,2 mld.Nell'afterhours il titolo Apple alle 22:30 segna un calo del 6% a 222 dollari.