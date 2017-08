Time Warner: utile trimestrale salito oltre le attese, titolo poco mosso

Valeria Panigada 2 agosto 2017 - 16:13

MILANO (Finanza.com)

Time Warner ha riportato nel secondo trimestre utili in rialzo più del previsto, grazie anche al successo commerciale del suo ultimo film Wonder Woman. Nel periodo aprile-giugno il gruppo americano dei media, in procinto di essere acquistato dall'operatore telefonico AT&T, ha realizzato un utile netto di 1,06 miliardi di dollari, in aumento dell'11,6% rispetto all'anno prima. Escluse le poste straordinarie, l'utile netto si è attestato a 1,33 dollari per azione, sopra i 1,19 dollari stimati dagli analisti. I ricavi sono saliti del 5,4% a 7,33 miliardi di dollari, in linea con il consensus. La buona trimestrale non mette però le ali al titolo Time Warner, che rimane poco mosso a Wall Street segnando un +0,26%.