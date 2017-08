Tiffany: utili e ricavi trimestrali migliori delle attese

Valeria Panigada 24 agosto 2017 - 15:25

MILANO (Finanza.com)

Risultati trimestrali migliori delle attese per Tiffany. Il gruppo usa dei gioielli ha riportato nel secondo trimestre chiuso lo scorso 31 luglio vendite in aumento del 3% a 959,7 milioni di dollari (813,3 milioni di euro) contro i 930,3 milioni stimati dagli analisti. L'utile netto è salito da 105,7 a 115 milioni di dollari, ossia 92 centesimi per azione, oltre gli 84 centesimi previsti dal mercato. Il titolo Tiffany si muove in rialzo, segnando un progresso di oltre il 3% nella sessione pre-market di Wall Street.