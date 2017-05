Tiffany: profitti trimestrali in crescita, ma sotto attese vendite same-store

Daniela La Cava 24 maggio 2017 - 13:17

MILANO (Finanza.com)

Tiffany ha annunciato i risultati relativi al trimestre chiuso a fine aprile, archiviato con profitti in crescita a 93 milioni di dollari, ossia 74 centesimi ad azione, contro gli 87 milioni, ossia 69 centesimi, registrati nell'analogo periodo 2016. Nel periodo in esame i ricavi hanno raggiunto quota 899,6 milioni dagli 891,3 milioni di un anno fa. In flessione il dato sulle vendite comparable globali, ovvero quelle relative ai negozi aperti da almeno un anno, che sono scese del 3% rispetto al +1,6% del consenso FactSet. Le vendite same-store inferiori alle attese del mercato sta mettendo sotto pressione il titolo Tiffany che cede nel pre-mercato oltre il 5 per cento.