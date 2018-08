Tiffany: conti trimestrali battono le stime, outlook migliorato

Luca Fiore 28 agosto 2018 - 13:14

MILANO (Finanza.com)

Seduta a Wall Street che si preannuncia positiva per il titolo Tiffany, in rialzo nel pre-mercato del 4,4%. Il colosso statunitense dei gioielli ha annunciato di aver chiuso il secondo trimestre fiscale con un utile in aumento da 115 a 144,7 milioni di dollari, pari a un risultato per azione (eps) di 1,17 dollari, e un fatturato cresciuto del 12% a 1,08 miliardi.Nel caso dell’eps gli analisti si attendevano 1,01 dollari mentre per le vendite era stimato un valore a 1,04 miliardi. Inoltre, la società ha annunciato di aver alzato da 4,5-4,7 a 4,65-4,8 dollari la stima sull’eps dell’esercizio corrente.