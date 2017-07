Target: outlook migliorato, balzo del titolo nel pre-mercato

Luca Fiore 13 luglio 2017 - 13:06

MILANO (Finanza.com)

+5,27% nel pre-mercato di Wall Street per il titolo Target dopo che la società ha annunciato di attendersi un “moderato incremento” delle vendite same-store nel secondo trimestre fiscale (contro un rosso dell’1,2% stimato dagli analisti). Buone nuove anche per l’utile per azione, visto “sopra l’estremo superiore” del range 0,95-1,15$ (consenso 1,06$).