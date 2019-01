Stagione trimestrali Usa: Citigroup utili battono le attese nel IV trim., ma deludono i ricavi

Daniela La Cava 14 gennaio 2019 - 15:21

MILANO (Finanza.com)

È Citigroup la prima grande banca americana a comunicare i conti del quarto trimestre dell'anno. La banca ha annunciato di avere archiviato l'ultimo trimestre del 2018 con un utile netto di 4,31 miliardi di dollari, ossia 1,64 dollari ad azione, rispetto alla perdita di 18,9 miliardi, ossia 7,38 dollari ad azione, dell'analogo periodo nel 2017 (che includeva oneri straordinari per 22,6 miliardi di dollari). Al netto delle poste non ricorrenti gli utili per azione si sono attestati a 1,61 dollari, al di sopra del consensus FactSet pari a 1,55 dollari. I ricavi totali sono scesi del 2% a 17,12 miliardi contro i 17,5 miliardi di un anno prima, mancando le attese di FactSet che indicava un fatturato di 17,5 miliardi.Per l'intero 2018, l'utile netto di Citigroup ha raggiunto quota 18 miliardi di dollari rispetto al rosso da 6,8 miliardi del 2017, mentre il giro d'affari è stato pari a 72,9 miliardi (+1%).