Snap: titolo in rally torna sopra al livello IPO

Luca Fiore 7 febbraio 2018 - 17:45

MILANO (Finanza.com)

La crescita degli utenti e del fatturato fanno volare il titolo Snap, in rialzo a Wall Street del 37,4% a 19,31 dollari, sopra la soglia-IPO di 17 dollari.La società madre della celebre app di messaggistica istantanea Snapchat ha annunciato di aver chiuso il quarto trimestre con un rosso di 28 centesimi per azione, 5 in meno rispetto alle stime, e vendite per 285,7 milioni, al di sopra dei 254,8 attesi.Gli utenti attivi sono cresciuti del 18% a 187 milioni portando il ricavo per utente a 1,53 dollari (stime a 184,3 e 1,36 dollari).