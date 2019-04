Snap: +39% per i ricavi nel primo trimestre 2019, ridotta la perdita

Daniela La Cava 24 aprile 2019 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Snap non manca l'appuntamento con i conti trimestrali, presentando al mercato numeri migliori delle attese. La società madre della celebre app di messaggistica istantanea di condivisione immagini Snapchat ha archiviato il primo trimestre del 2019 con i ricavi che sono saliti del 39% a 320 milioni di dollari e la perdita che si è ridotta a 310,4 milioni dal rosso di quasi 390 milioni dell'analogo periodo nel 2018. Al netto delle poste non ricorrenti la perdita è stata di 10 centesimi per azione contro i -12 centesimi pronosticati dal mercato. Il numero di utenti attivi giornalieri si sono attestati a 190 milioni contro i 186 milioni del quarto trimestre 2018, a fronte dei 191 milioni dell'analogo periodo nel 2018.Per il trimestre in corso Snap si attende vendite comprese tra 335-360 milioni contro i 348 milioni del consensus Bloomberg.