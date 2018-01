Schlumberger: conti trimestrali battono le stime

Luca Fiore 19 gennaio 2018 - 13:37

MILANO (Finanza.com)

-0,29% nel pre-mercato di Wall Street per il titolo Schlumberger a seguito della presentazione dei conti trimestrali. Il gigante del comparto oil con sede a Houston ha annunciato di aver chiuso il quarto trimestre con un rosso di 2,26 miliardi di dollari, contro i -204 milioni di un anno fa.Al netto delle componenti straordinarie, l’utile per azione si è attestato a 48 centesimi, 4 in più rispetto alle stime. +15% per il fatturato, salito a 8,18 miliardi (consenso a 8,12 miliardi).