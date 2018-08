Salesforce.com: outlook spinge al ribasso il titolo nel pre-mercato

Luca Fiore 30 agosto 2018 - 13:00

MILANO (Finanza.com)

Rosso del 3,2% nel pre-mercato di Wall Street per il titolo Salesforce.com che, nonostante conti trimestrali migliori del previsto, paga pegno a un outlook deludente.La società ha chiuso il secondo trimestre con un utile di 299 milioni, contro i 46 di un anno fa, per un risultato per azione (eps) “adjusted” (calcolato cioè al netto delle component straordinarie) di 71 centesimi. Il dato è nettamente maggiore dei 38c stimati dagli analisti.Indicazioni decisamente positive anche dal fatturato, salito del 37,8% a 3,28 miliardi (consenso 3,23 miliardi).Per il trimestre in corso il colosso del “cloud computing” stima un eps di 49-50 centesimi, al di sotto dei 53 del consenso.