Red Hat: conti migliori delle stime e guidance migliorata. Titolo verso i nuovi massimi

21 giugno 2017

MILANO (Finanza.com)

Quella che inizierà tra circa 30 minuti si preannuncia una seduta decisamente positiva per il titolo Red Hat, in rialzo nel pre-mercato del 9,8%. La società di software open source ha annunciato di aver chiuso il primo trimestre fiscale con un utile di 73,2 milioni di dollari e vendite a 676,8 milioni.Il risultato per azione in versione “adjusted” si è attestato a 56 centesimi, 3 in più rispetto al consenso. Per il fatturato era invece stato stimato un dato a 648 milioni.Oltre ad aver riportato numeri migliori delle stime, la società ha inoltre incrementato la view sull’utile per azione adjusted dell’esercizio da 2,6-2,64 dollari a 2,66-2,7 dollari.Dopo i conti, Raymond James (da 97 a 105$), Oppenheimer (da 96 a 105$), Pacific Crest (da 97 a 115$) e Baird (da 90 a 100$) hanno incrementato il prezzo obiettivo sul titolo.Ai valori attuali la società in avvio di seduta supererà i massimi storici fatti segnare nel 2000.