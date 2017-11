Ralph Lauren: utile e ricavi trimestrali migliori dalle attese, titolo corre nel pre-market

Valeria Panigada 2 novembre 2017 - 14:10

MILANO (Finanza.com)

Utili e ricavi trimestrali migliori delle attese per Ralph Lauren, il cui titolo prende il largo nella sessione pre-market di Wall Street. Il gruppo Usa della moda ha chiuso il secondo trimestre dell'esercizio fiscale con un utile netto di 143,8 milioni di dollari, in rialzo rispetto ai 45,7 milioni del corrispondente periodo del 2016. Escluse le poste straordinarie l'utile si è attestato a 1,99 dollari per azione, oltre i 1,89 dollari stimati dal mercato. Meglio delle aspettative anche i ricavi, sebbene siano scesi da 1,82 a 1,66 miliardi (consensus 1,64 miliardi). In scia ai conti il titolo sale di oltre 8 punti percentuali nel pre-market di Wall Street facendo presagire un avvio di seduta sprint.