Ralph Lauren: risultati trimestrali migliori delle attese, titolo +8,5% a Wall Street

Valeria Panigada 8 agosto 2017 - 16:21

MILANO (Finanza.com)

Ralph Lauren ha snocciolato risultati trimestrali migliori delle attese. Nei tre mesi chiusi lo scorso primo luglio, il gruppo Usa ha riportato un utile netto di 59,5 milioni di dollari, contro la perdita di 22,3 milioni dell'anno prima, quando aveva contabilizzato una spesa per la ristrutturazione di 86 milioni di dollari. Escluse le poster straordinarie, l'utile netto per azione si è attestato a 1,11 dollari, oltre le stime degli analisti ferme a 0,94 dollari. Il fatturato, seppur in calo del 13,2%, ha superato le attese ammontando a 1,35 miliardi (consensus 1,34 miliardi). Il titolo Ralph Laurent festeggia i conti a Wall Street con un balzo in avanti dell'8,5%.