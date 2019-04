Per Tesla trimestre choc: perdita più che doppia delle attese, ritorno all'utile non è vicino

Titta Ferraro 25 aprile 2019 - 10:37

MILANO (Finanza.com)

Le attese erano già molto negative, ma i numeri di Tesla sono risultati ancora peggiori con una perdita netta più che doppia del previsto. Il produttore di auto elettriche ha archiviato il primo trimestre 2019 con una perdita netta di 702 milioni di dollari. La perdita netta adjusted risulta di 494 milioni di dollari, pari a 2,90 dollari per azione, rispetto al rosso di 1,30 dollari delle stime di consensus. Tesla ha riportato ricavi trimestrali per 4,54 mld. A fine trimestre Tesla presenta liquidità per 2,2 miliardi, in calo del 40% rispetto a fine 2018 e inferiore ai 2,5 mld di investimenti che ha in programma quest'anno per finanziare nuovi veicoli incluso il crossover Model Y. In particolare la società ha speso 920 mln per ripagare un bond in scadenza a marzo.Nel primo trimestre Tesla ha venduto il 31% di auto in meno rispetto all'ultimo trimestre 2018 complici problemi logistici che hanno frenato le spedizioni della Model 3 in Europa e Cina.Tesla prevede che anche il trimestre in corso si chiuderà in rosso con gli utili che dovrebbero tornare solo nella seconda metà dell'anno.