PepsiCo: utile e ricavi trimestrali oltre le attese

Titta Ferraro 11 luglio 2017 - 13:21

MILANO (Finanza.com)

Secondo trimestre dell'anno con utile pari a 2,11 miliardi di dollari per PepsiCo. Il dato mostra una crescita rispetto ai 2,01 mld dell'analogo trimestre del 2016. L'Eps è pari a 1,50 dollari, ben oltre le stime di consensus che erano ferme a 1,40 dollari. Oltre le attese anche i ricavi saliti del 2% a 15,71 miliardi di dollari rispetto alle stime di 15,6 miliardi di dollari. PepsiCo ha alzato leggermente le stime di Eps adjusted per l'intero 2017 a 5,13 dollari dai 5,09 precedenti in virtù della vendita della partecipazione di minoranza in Britvic PLC.