PepsiCo: conti trimestrali spingono il titolo nel pre-mercato

Luca Fiore 10 luglio 2018 - 13:16

MILANO (Finanza.com)

+1,8% nel pre-mercato di Wall Street per il titolo PepsiCo a seguito della presentazione dei conti. Nel secondo trimestre fiscale, il colosso del beverage ha registrato un utile netto di 1,82 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 2,11 miliardi di un anno prima. Al netto delle componenti non ricorrenti, il risultato per azione è salito a 1,61 dollari, +8c sul consenso. Meglio del previsto anche il fatturato, in aumento del 2% a 16,09 miliardi (stime a 16,06 miliardi). La società ha confermato l’outlook sull’esercizio corrente.