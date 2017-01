PNC Financial: segno più nel pre-mercato dopo la presentazione della trimestrale

Luca Fiore 13 gennaio 2017 - 13:27

MILANO (Finanza.com)

Incremento di mezzo punto percentuale nel pre-mercato di Wall Street per il titolo PNC Financial Services Group dopo la presentazione dei conti trimestrali. L’istituto di Pittsburgh ha annunciato di aver chiuso il quarto trimestre con un utile di 1,03 miliardi di dollari, in aumento rispetto agli 1,01 miliardi di un anno fa. Il risultato per azione è stato pari a 1,97 dollari, +13 centesimi rispetto alle stime. In linea con il consenso il fatturato, salito da 3,85 a 3,87 miliardi.