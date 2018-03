Overstock.com: calo del fatturato e inchiesta su tZero affossano il titolo

Luca Fiore 16 marzo 2018 - 16:03

MILANO (Finanza.com)

Seduta da dimenticare per il titolo Overstock.com, in rosso a Wall Street del 10,39%. La società ha annunciato che nel quarto trimestre fiscale il fatturato è sceso del 13% annuo a 456,3 milioni mentre il dato complessivo relativo l’esercizio 2017 segna un calo del 3% a 1,74 miliardi. Inoltre, la società ha reso noto che la divisione che si occupa di criptovalute, tZero, è sotto inchiesta da parte della Securities and Exchange Commission.