Oracle: titolo vola del 10% nell'afterhours su trimestrale migliore delle attese

Daniela La Cava 22 giugno 2017 - 08:27

MILANO (Finanza.com)

La trimestrale migliore delle attese spinge nell'afterhours il titolo Oracle che guadagna oltre il 10% e oltrepassa la soglia dei 51 dollari ad azione (chiusura in crescita di circa l'1% a 46,33 dollari, prima dell'arrivo dei conti). Nel dettaglio, il gruppo tech di Larry Ellison ha registrato nel quarto trimestre nell'esercizio fiscale 2017 utili in crescita del 15% a 3,23 miliardi di dollari, ossia 76 centesimi ad azione, mentre i ricavi hanno evidenziato una crescita del 3% a 10,89 miliardi di dollari (contro i 10,45 miliardi indicati dagli analisti). In termini di fatturato, performance positive, con una crescita a doppia cifra, quelle legate ai ricavi da servizi cloud che sono saliti del 58% a 1,36 miliardi (13% dei ricavi totali).Gli utili per azione, escludendo le poste non ricorrenti, si sono attestati a 89 centesimi rispetto ai 78 centesimi del consensus Bloomberg.