Office Depot: conti trimestrali battono le stime, balzo del titolo nel pre-mercato

Luca Fiore 7 agosto 2018 - 15:13

MILANO (Finanza.com)

Seduta a Wall Street che si preannuncia positiva per il titolo Office Depot, in rialzo di oltre 6 punti percentuali nel pre-mercato. La società ha annunciato di aver chiuso il secondo trimestre con un utile per azione “adjusted”, al netto cioè delle componenti straordinarie, di 5 centesimi, 2 in più rispetto al consenso. Meglio del previsto anche il fatturato che, stimato a 2,58 miliardi, è passato da 2,36 a 2,63 miliardi.