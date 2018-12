Nike, scatta il rally nell'afterhours su trimestrale sopra attese

Daniela La Cava 21 dicembre 2018 - 08:52

La trimestrale migliore delle attese sostiene Nike a Wall Street. Il rally del titolo è scattato nell'afterhours, con un rialzo vicino all'8 per cento. Nel secondo trimestre dell'esercizio fiscale gli utili si sono attestati a 847 milioni di dollari, ossia 52 centesimi ad azione, contro i 767 milioni, ossia 46 centesimi ad azione, registrati un anno fa. I ricavi sono invece cresciuti del 10% a 9,4 miliardi. Il consensus FactSet indicava un utile per azione di 45 su un fatturato di 9,2 miliardi."L'ambiziosa trasformazione digitale di Nike sta sostenendo i risultati forti e lo slancio in Nord America e nelle altre aree georgrafiche internazionali", dichiara Mark Parker, numero uno di Nike.