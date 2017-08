News Corp: perdita per 429 mln di dollari nel IV trimestre

Daniela La Cava 11 agosto 2017 - 08:07

MILANO (Finanza.com)

Perdita trimestrale per News Corp. Il gruppo di Rupert Murdoch ha annunciato di avere archiviato il quarto trimestre fiscale (concluso a fine giugno) con un rosso pari a 429 milioni di dollari (74 centesimi) contro l'utile netto di 90 milioni (16 centesimi) registrato nell'analogo periodo nel 2016. Al netto delle poste non ricorrenti, l'utile per azione si è tuttavia attestato a 11 centesimi, un dato di poco superiore ai 10 centesimi del consensus Bloomberg.News Corp, che pubblica "The Wall Street Journal" e "New York Post", ha visto i ricavi calare nel periodo in esame del 7% a 2,08 miliardi di dollari rispetto ai 2,11 miliardi indicati dal mercato.