Netflix: trimestrale oltre attese, abbonati record ma outlook prudente

Daniela La Cava 17 aprile 2019 - 08:31

MILANO (Finanza.com)

Trimestrale in rialzo, ma guidance sotto le attese per Netflix. Ieri sera a mercati chiusi il big Usa dello streaming ha annunciato di avere chiuso i primi tre mesi dell'anno con utili di 344 milioni di dollari, ossia 76 centesimi per azione, in rialzo rispetto ai 290 milioni, ossia 64 centesimi, registrati di un anno fa. I ricavi sono saliti a quota 4,52 miliardi di dollari contro i 3,7 miliardi del primo trimestre nel 2018. Risultati che sono migliori delle attese: il consensus Bloomberg indica un utile per azione (Eps) di 58 centesimi e un fatturato di 4,5 miliardi. Aumenta l'esercito di nuovi abbonati: nel primo trimestre dell'anno sono stati pari a 9,6 milioni i nuovi iscritti, mostrando una crescita del 16% e raggiungendo un record trimestrale.Netflix si attende per il trimestre in corso un utile per azione di 55 centesimi, che sarebbe in calo rispetto agli 85 centesimi di un anno fa e ben inferiore alle attese pari a 99 centesimi.Il titolo ha chiuso le contrattazioni a Wall Street in rialzo di oltre il 3%, ma nell'afterhours (dopo la pubblicazione dei conti) ha mostrato un calo di circa lo 0,7%.