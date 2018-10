Morgan Stanley: EPS balza a 1,17$ nel terzo trimestre, oltre le attese

Titta Ferraro 16 ottobre 2018 - 13:10

MILANO (Finanza.com)

Profitti e ricavi oltre le attese per Morgan Stanley che ha chiuso il terzo trimestre dell'anno con un Eps di 1,17 dollari, in decisa ascesa degli 0,93 dollari dell'analogo trimestre 2017. Il consensus era fermo a 1,01 dollari. I ricavi trimestrali sono stati pari a 9,877 miliardi di dollari, oltre i 9,56 del consensus.A fare da traino è stata soprattutto la divisione investment banking con ricavi per 1,57 mld (consensus 1,29 mld).