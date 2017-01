Monsanto: conti trimestrali migliori del previsto

Luca Fiore 5 gennaio 2017 - 14:24

MILANO (Finanza.com)

+0,43% nel pre-mercato di Wall Street per il titolo Monsanto dopo la presentazione di conti trimestrali. Il colosso di St. Louis ha annunciato di aver chiuso il primo trimestre fiscale con un utile di 29 milioni di dollari, dai -253 milioni di un anno prima, che, in versione “adjusted” per azione, diventano 21 centesimi.



Gli analisti avevano stimato 1 centesimo. Meglio del previsto anche il fatturato, salito da 2,2 a 2,7 miliardi (consenso 2,3 miliardi). La società ha confermato la guidance.