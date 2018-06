Micron: conti trimestrali e outlook spingono il titolo

Luca Fiore 21 giugno 2018 - 15:20

MILANO (Finanza.com)

+4% nel pre-mercato di Wall Street per il titolo Micron Technology a seguito della presentazione di conti trimestrali migliori delle stime. Il terzo trimestre fiscale è terminato con un utile netto di 3,82 miliardi che, su base adjusted, diventano 3,15 dollari per azione, 1c sopra le stime.Meglio del previsto anche il fatturato, salito del 40% a 7,8 miliardi, contro una stima di 7,77 miliardi.Nel trimestre corrente, l’utile per azione è visto a 3,3$ (con una tolleranza di 7 centesimi mentre il giro d’affari è visto a 8-8,4 miliardi di dollari (consenso 3,22$ e 8,07 miliardi).