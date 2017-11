Michael Kors: conti trimestrali battono le stime, alzata la guidance

Luca Fiore 6 novembre 2017 - 14:55

MILANO (Finanza.com)

Seduta che si annuncia decisamente positiva per Michael Kors, in rialzo del 6,45% nel pre-mercato. La società ha annunciato che il secondo trimestre fiscale si è chiuso con un utile in crescita da 160,9 a 202,9 milioni di dollari, pari a un risultato per azione “adjusted” di 1,33 dollari, 50c al di sopra del consenso.Meglio del previsto anche il fatturato che, visto a 1,05 miliardi, è passato da 1,09 a 1,15 miliardi. Oltre a dati trimestrali migliori delle stime, a spingere il titolo l’innalzamento della view sull’utile 2018, passata da 3,62-3,72 a 3,85-3,95$, e la stima sul fatturato, in aumento 4,28 a 4,59 miliardi.