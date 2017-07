McDonald's: riusultati trimestrali migliori del previsto, titolo positivo nel pre-mercato

Luca Fiore 25 luglio 2017 - 14:41

MILANO (Finanza.com)

+2,6% nel pre-mercato di Wall Street per McDonald's Corporation a seguito della presentazione dei conti trimestrali. Il colosso della ristorazione tra aprile e giugno ha segnato un utile netto di 1,4 miliardi di dollari, contro gli 1,09 miliardi di un anno fa. il risultato per azione si è attestato a 1,7 dollari, contro gli 1,62 dollari stimati dagli analisti.Declino inferiore alle stime per il fatturato, passato da 6,27 a 6,05 miliardi di dollari (consenso 5,96 miliardi). Negli Stati Uniti, le vendite “same-store”, quelle realizzate nei punti vendita aperti da almeno un anno, hanno segnato un +3,9%, un punto percentuale in più rispetto al dato atteso dagli operatori.