McDonald's, quarto trimestre meglio delle attese

30 18 anni. 18 lunghi anni sono passati da quando l’indice benchkark per l’Europa, lo Stoxx 600, aveva raggiunto per la prima volta gli attuali livelli. Ma attenzione, badate bene

Setup e Angoli di Gann FTSE MIB INDEX Setup Annuale: ultimi: 2016/2017 (range 15017/23133 ) ) [ uscita rialzista ] prossimo 2019/2020 Setup Mensile: ultimo Dicembre (range 21833 / 22838 ) [ in

Oggi, 16:58 - redazionefinanza

Ipotesi cartello per nuove tariffe tlc, associazioni consumatori sul piede di guerra

La questione delle tariffe a 28 giorni non è ancora chiusa per alcune associazioni dei consumatori, che chiedono all'Antitrust di intervenire ancora sulla vicenda per un possibile cartello tra