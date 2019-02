Mattel: Barbie e le Hot Wheels sostengono i conti trimestrali, battute le attese

Daniela La Cava 8 febbraio 2019 - 12:03

MILANO (Finanza.com)

Si prospetta un avvio di contrattazioni in deciso rialzo a Wall Street per Mattel. Nel pre-mercato, il titolo del big Usa dei giocattoli (che produce tra le altre cose la celebre Barbie e le macchinine Hot Wheels) vola di oltre il 16% grazie alla trimestrale migliore delle attese.Nel dettaglio, il quarto trimestre 2018 di Mattel è stato chiuso con un utile netto di 14,9 milioni di dollari, ossia 4 centesimi ad azione, contro la perdita di 281,3 milioni, ossia 82 centesimi, di un anno fa. Su base adjusted, ossia al netto delle poste non ricorrenti, l'utile per azione si è attestato a 4 centesimi di dollaro. I ricavi sono invece scivolati a 1,52 miliardi dai 1,61 miliardi dell'analogo periodo nel 2017, ma hanno superato le attese del mercato pari a 1,44 miliardi. Gli analisti interpellati da FactSet stimavano una perdita rettificata di 16 centesimi ad azione.