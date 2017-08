Macy's: titolo in rosso di quasi il 10%, pesa l’outlook

Luca Fiore 10 agosto 2017 - 18:50

MILANO (Finanza.com)

Seduta da dimenticare sul Nyse per Macy's, in calo del 9,64% a 20,81 dollari. Il titolo del retailer di Cincinnati paga pegno alla conferma dell’outlook sull’intero esercizio, quando le vendite same-store sono viste in rosso del 2,2/3,3% e il fatturato dovrebbe registrare un -3,2/-4,3%.L’utile per azione, stimato dagli operatori a 3,27$, è atteso a 2,9/3,15$.Il secondo trimestre si è chiuso con un utile per azione in versione “adjusted” di 48 centesimi, 2 in più rispetto alle stime, mentre le vendite si sono attestate a 5,55 miliardi di dollari, contro i 5,52 attesi dagli analisti.