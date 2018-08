Lululemon: titolo in rialzo a due cifre nel pre-mercato

Luca Fiore 31 agosto 2018 - 15:29

MILANO (Finanza.com)

+11,2% nel pre-mercato di Wall Street per il titolo Lululemon Athletica dopo la pubblicazione dei conti trimestrali. Il Q2 della società specializzata in abbigliamento sportivo si è chiuso con un utile di 98 milioni di dollari, pari a un risultato per azione di 71 centesimi, e un fatturato cresciuto del 25% a 724 milioni. Insieme a conti migliori delle stime, la società ha annunciato di aver alzato la view sui ricavi per l’esercizio corrente portandoli a 3,185-3,235 miliardi, contro i 3,04-3,075 miliardi precedenti.